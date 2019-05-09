الإصلاح يعبث بالجيش ويغرس فيه من يخدمون الأجندة القطرية

يستمر حزب التجمع اليمني للإصلاح، في غرس عناصر إخوانية ضمن قوات الجيش تحت مسمى "التوجيه المعنوي"، لخدمة الأجندة القطرية. ووفق مصادر خاصة أفادت" الخليج 365 "، فإن حزب الإصلاح يواصل العبث بالجيش ويقوم بتوظيف إخوان موالين لقطر برتب نقيب أو عقيد ورتب مختلفة في الجيش بدائرة التوجيه المعنوي. وبحسب المصادر، فإن البعض من هؤلاء الإخوان مغترب خارج الوطن من بداية الحرب وكل نشاطاتهم تمجيد لحزب الإصلاح وتشويه التحالف والشرعية والألوية التي لاتخضع للحزب الإخواني. وتقول المعلومات إن معظم من يقوم الإصلاح بغرسهم في التوجيه المعنوي يعملون لخدمة الأجندة القطرية في المنطقة. وكشفت المصادر، عن فضائح الإصلاح في توظيف عناصر من الإخوان ضمن الجيش بدائرة التوجيه المعنوي رغم أن الكثير منهم ليس له أي نشاط إعلامي والمؤهلات الوحيدة أنهم يحملون عضوية في حزب الإصلاح وخصوصا من الموالين لقطر.

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