الجيش يحبط محاولة تسلل للمليشيا الانقلابية في جبهة قانية

تمكنت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الخميس من إحباط محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء. وقالت مصادر "الخليج 365" ان قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي فجر اليوم على مواقع الجيش في خدار العرجى ومخابي القردعي بجبهة قانية. وأكدت المصادر ان قوات الجيش احبطت تسلل المليشيا موقعة قتلى وجرحى بصفوفها فيما جرح القيادي الميداني بالجيش الوطني علي مبارك الاعذل المرادي.

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