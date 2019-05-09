مليشيا الحوثي تقتل لاعب كرة قدم نازح في عبس من حرض بحجة

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على قتل لاعب كرة قدم من النازحين من مديرية إلى مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" ان مليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على قتل اللاعب الرياضي حيدر محجب وهو أحد شباب حرض النازحين بعبس. وأوضحت المصادر ان مليشيا الحوثي اقدمت على قتل محجب في نقطة محطة شعبين بعبس وهو عائد من الملعب الرياضي مشياً على قدميه وعندما وصل النقطة باشروه بالرصاص وأردوه قتيلاً.

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