إرشاد الجوف يعقد لقاءً رمضانياً للخطباء وعقال الحارات بالمحافظة

عقد مكتب الاوقاف والارشاد ومكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة اليوم، لقاءا رمضانيا للخطباء والمرشدين وعقال الحارات، بحضور وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي وعدد من القيادات المدنية والأمنية.

ناقش اللقاء ثلاثة محاور رئيسية وهي دور الخطباء والمرشدين في توعية الناس في دفع الزكاة وأهمية الالتزام بالتخطيط العمراني وحث الناس على مساندة الجيش الوطني في جبهات القتال، متخلل لعدد من المشاركات من قبل الحاضرين.

وقال وكيل المحافظة ان دور الخطباء والمرشدين هام في توعية الناس بالواجب الديني في اخراج الزكاة ودفعها للدولة ممثله بمكتب الواجبات الزكوية ، مشيراً الى ان السلطة المحلية بالجوف مشرفة وحريصة على تصريف الزكاة في مكانها الصحيح حسب بقانون السلطة المحلية .

ودعا الخطباء والمرشدين وعقال الحارات الى توعية الناس باهمية المخطط العمراني بالمدينة وإسقاط أراضيهم قبل الشراء للحفاظ على اموالهم من الضياع وتسجيلها في السجل العقاري .