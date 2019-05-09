مقاتلات التحالف تستهدف تعـزيزات حوثية في شمال الضالع

استهدف طيران التحالف العربي فجر اليوم الخميس، تعزيزات حوثية في منطقة قعطبة.

وقال شهود عيان ان طيران التحالف تمكن من تدمير تعزيزات ضخمه لمليشيات الحوثي في حمر الساده والعود شمال الضالع.

يذكر أن المناطق الحدودية الجنوبية تشهد معارك عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي الانقلابية ويقوم التحالف بمساندة القوات الجنوبية واستهداف التعزيزات الحوثية.

ومن جانب آخر، دعا وزير الشباب والرياضة نايف البكري المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى فضح الجهة المعرقلة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، خصوصاً في ظل الاشتراطات الأخيرة ورفض مليشيا الحوثي تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة بناء على المهلة التي منحتها اللجنة الرباعية الدولية التي تنتهي الأربعاء القادم.

واتهم مليشيا الانقلاب بالمراوغة وإجهاض مبادرات السلام، وهو ما يؤكد أن الحلول السياسية أخفقت في ردعه.