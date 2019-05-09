شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يدير ظهره لمارتن غريف وعلي محسن يوبخه.. وبن سلمنان يلتقي به والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر يمنية في الرياض، أن نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، وبخ بشدة مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن بسبب دعمه للمليشيات الحوثية.

وأوضحت المصادر، أن "محسن: التقى بـ"غريفيث" بعد رفض هادي مقابلته احتجاجا على مواقفه الأخيرة، وعدم تسمية المعرقل لاتفاقية السويد، ومحاولة انتزاع شرعية للحوثيين.

وبين المصادر، أن علي محسن أبلغ مارتن غريفيث، بنفاد صبر اليمن بعد أن قدمت حكومتها الكثير من التنازلات في سبيل أن تصل الحرب إلى نهايتها وأن يعم السلام في اليمن مقابل رفض حوثي، وهذا ما سيجعل الحكومة اليمنية تعلن إنتهاء دور الأمم المتحدة في اليمن.

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إلى ذلك التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيت، لبحث آخر تطورات الأوضاع فى اليمن.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء اليمنيين، وتجديد موقف المملكة الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه، وجهودها والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته، والإشادة فى هذا الصدد بالدعم الإنساني البارز التى تقدمه المملكة وحرصها المستمر على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

كما بحث الجانبان آخر مستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وكذلك ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام في اليمن.