عاجل : اقتحام مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء وهذا ما يحدث الآن (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - اقتحم مسلحون قبليون ظهر اليوم مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر خاصة إن مسلحين قبليين من سنحان اقتحموا قبل قليل (1:30 ظهرًا) مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا لإخراج أحد جثمان أحد أبناء القبيلة دون دفع التكاليف المتبقية من قيمة علاجه. Advertisements ولم تكشف المصادر عن إطلاق نار حتى الآن أو وقوع ضحايا .. لكن المصادر أكدت أن التوتر مازال قائمًا حتى لحظة كتابة الخبر. ناس تايمز

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