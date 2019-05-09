شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بتوجيهات (محمد بن سلمان).. (السعودية) تقر نظاما جديدا للإقامة.. وصحيفة تكشف الهدف منه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكشفت صحيفة الرياض السعودية، عن هدف المملكة من النظام الجديد والذي يتلخص في "استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة".

كما يهدف النظام الجديد للإقامة إلى "منح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك".

ويتضمن النظام الجديد "دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة وتكون الإقامة المميزة على نوعين غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد وفق شروط من أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية مع تقرير صحي وسجل جنائي.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تحدث من قبل عن الذين يعيشون في المملكة لمدة 10 أو 20 سنة، دون أن تستفيد منهم السعودية.

وأضاف أن من يعيشون في المملكة لا يخلقون أي عائد اقتصادي للسعودية، وتذهب أموالهم للخارج".

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وأنه يهدف من خلال "البطاقة الخضراء" لإعطاء الأجانب جزء من الحقوق للاستثمار والتحرك بحرية داخل السعودية، وأن هذا يدعم الاقتصاد السعودي.

وقال وقتها إن "البطاقة الخضراء ستمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في السعودية".وتوقع ابن سلمان أن يتم هذا الأمر خلال 5 سنوات.

ولاقى نظام الإقامة الجديد عددا من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اعتبر مغرد يدعى "عوضه عايض" أن البطالة تزيد بعدد الأيام والجيوب فارغة والأجنبي بإقامته المميزة يعطي وظائف للعاطلين، شكرا لمجلس يمثل نفسه".

فيما قال رائد البشيري إنه "أبارك لإخواننا المقيمين حق المواطنه وأعزي المواطن في الوطن".

أما صاحب حساب "برنس" فقال:"أكثر الناس المتضررين هم أصحاب المؤسسات الصغيرة لأن الأجانب شاركوهم لقمة عيشهم لازم ينظر بهذا القرار بعين أكبر وسوف ترون العصابات القادمة من العمالة الوافدة، يا جماعة خير نحن ليس مثل دبي، هناك المواطنين رواتبهم عاليه ومستغنين عن العمل الحر".