شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الى هذا الحد وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء العملة بيع شراء دولار امريكي 526 522 ريال سعودي Advertisements 139 138 يورو 589 585 جنيه استرليني 693 687 درهم اماراتي 143 142 رمبي صيني

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