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ورد الان : الى هذا الحد وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء

 

العملة

 

بيع

 

شراء

 

دولار امريكي

 

526 522

ريال سعودي

 

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139 138

يورو

 

589 585

جنيه استرليني

 

693

 

687

درهم اماراتي

 

143 142

رمبي صيني

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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