شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل ناصر القصبي يهاجم الداعية عائض القرني ويصعقه بهذا الطلب! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الممثل السعودي ناصر القصبي هجوماً ضد مواطنه الداعية عائض القرني، على خلفية اعتذار الأخير عن انتسابه إلى ما كان يعرف بـ"الصحوة" الإسلامية في المملكة.

وقال القصبي في تغريدة عبر "تويتر"، إن اعتذار القرني، غير كاف، مضيفا: "تقول بكل شجاعه أعتذر، اعتذارك هذا لا يكفي لأن الثمن كان باهظا".

وأضاف: "اعتذارك الحقيقي يكمن في تقديمك كتابا ناقدا مفصلا من داخل هذه الحركة، تكشف فيه بهدوء وعمق، ووضوح، أصولها، ومع من ارتبطت، وكيف نشأت، وكل رموزها ونهجها وكواليسها، ومخططاتها".

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وأردف قائلا: "هذه هي الشجاعة، وغيره استهلاك إعلامي".

وكان القرني قد أجرى حوارا مع برنامج "الليوان" عبر قناة "روتانا خليجية" الذي يقدمه الإعلامي السعودي، عبد الله المديفر، شن فيه عائض القرني هجوما على قطر وتركيا وإيران، ومن وصفهم بـ"خونة الملك سلمان".

تحدث عائض القرني عن 3 خطوط حمراء تواجهها السعودية حاليا، وهي: "الإسلام المعتدل الوسطي، والوطن والقيادة، والمبايعة للملك سلمان وولي عهده"، مضيفا "لذلك إيران وأردوغان وقطر يستهدفون المملكة، من أجل تدمير الخطوط الثلاثة".

تطرق الداعية السعودي إلى ما وصفه بضرورة تبني فكر الاعتدال والوسطية في السعودية، موضحا: "سأسخر قلمي في خدمة مشروع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاعتدال"، واعتذر عائض القرني، عما وصفه بالأخطاء التي وقع فيها بالماضي، خاصة ما يتعلق بـ"خطاب الصحوة".