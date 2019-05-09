الانتقالي يبحث الأوضاع الصحية في الجنوب مع الصحة العالمية

بحث المجلس الانتقالي الجنوبي عبر ممثله في جنيف المستشار عبد الرحمن المسيبلي، مساء الأربعاء، الأوضاع الصحية المتردية في الجنوب مع الدكتور رامان فليدهان مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الاستوائية في منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور جبريال فرنسيسكو المسئول عن اليمن في المنظمة.

وقد نقل المستشار المسيبلي في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، من ثم أوضح عقبها الحالة المتردية للأوضاع الصحية وانتشار أوبئة الكوليرا وحمى الضنك والتيفود التي حصدت المئات من المواطنين وعلى وجه الخصوص الأطفال منهم.

ولفت ممثل المجلس الانتقالي نظر مسؤولي المنظمة العالمية إلى القلق المتزايد لدى المواطنين من توسع انتشار تلك الأوبئة مع حلول فصل الصيف ومناخه المساعد على تهيجها.

وطالب ممثل المجلس الانتقالي منظمة الصحة العالمية بوجود خطة مشتركة بين الجانبين لمحاصرة تلك الأوبئة وضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للحد منها.

وقد اتفق الجانبان على التنسيق المشترك بما من شانه تكثيف جهود فرق العمل الميداني الطبية وتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالتحاليل الوريدية والإروائية وحملات التحصين إضافة إلى حملات التوعية الصحية للمواطنين.