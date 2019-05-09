الشؤون الاجتماعية بوادي حضرموت ينظم الملتقى الرمضاني الـ2

نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت بالتعاون مع مؤسسة البركة التنموية الخيرية الملتقى الرمضاني الثاني لموظفي ومتقاعدي المكتب.

وهنأ مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في وادي وصحراء حضرموت عبدالله باجهام، موظفي ومتقاعدي المكتب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، منوها إلى أن اللقاء الذي يأتي كتقليد سنوي يهدف إلى تعزيز علاقات الترابط الأخوي بين الموظفين.

واستعرض باجهام، نشاط المكتب خلال الفترة الماضية الذي شمل افتتاح مركز وإدارة السلامة والصحة المهنية وخطواته في النزول الميداني لحوالي ١٠٠ منشأة للتأكد من مدى تأمين تلك المنشآت على عمالها والتوعية بالالتزام بأدوات السلامة أثناء العمل للتقليل من الإصابات أثناء العمل.

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وأشار إلى جهود التعاون بين مكتب الشؤون الاجتماعية في الوادي والصحراء والمنظمات الدولية المانحة، لافتاً إلى الترتيبات الجارية حالياً لتأهيل المنظمات المحلية لمواكبة العمل مع المنظمات الدولية وشرح آليات العمل معها، مشيداً بجهود منظمات المجتمع المدني وتدخلاتها اللامحدودة في مساندة الدولة بعدد من المجالات.

وتطرق إلى وضع اللمسات النهائية لإعلان البوابة الالكترونية لمنظمات المجتمع المدني، إلى جانب التقديم للعمالة بالشركات الكترونياً لمواكبة مرحلة التقنية الحديثة وتخفيف معاناة التنقل مسافات طويلة لانجاز معاملات التسجيل، إضافة إلى إعداد شبكة داخلية تنظم العمل داخل المكتب وإداراته بالمديريات بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات المطلوبة بأقل جهد وأسرع وقت.

وتخلل الملتقى تقديم المؤرخ جعفر السقاف، لمحة عن منظمات المجتمع المدني في حضرموت منذ القدم ودورها في إحياء التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، وإلقاء صالح زين قصيدة شعرية.