صحة حضرموت تقيم مأدبة افطار للمشاركين في دوري المؤسسات الحكومية

احتفاءً بتتويج فريق صحة ساحل حضرموت لقب وصيف دوري المؤسسات الحكومية، اقام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت مأدبة إفطار للمشاركين في الدوري المقام على ملعب الشهيد بارادم بالمكلا المتزامن مع احتفال مدن ساحل حضرموت بالذكرى الثالثة لتحرير المكلا ومدن الساحل من قبضة العناصر الإرهابية .

وفي حفل الافطار حيا المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري المشاركين من مكتب الوزارة على الروح الرياضية التي يتمتع بها شباب الفريق والاداء الذي قدموه خلال اقامة الدوري ونيلهم مرتبة الوصيف .. مؤكدا في الوقت ذاته ان المكتب سيولي الاهتمام الكبير بالجانب الرياضي ودعم شباب مكتب الصحة في المشاركات الرياضية التي تشهدها المحافظة بين حين وآخر .

وجرى في الأمسية تكريم عدد من الكوادر الصحية من الرعيل الاول الذين ساهموا في تأسيس النادي الصحي خلال الفترة الماضية وتكريم المشاركين في الدوري .

حضر التكريم مدير المختبرات المركزية الدكتور وليد البطاطي ورئيس نقابة المهن الطبية الاستاذ احمد بارميل وعدد من مدراء مكاتب الصحة بالمديريات ومنتسبي القطاع الصحي .