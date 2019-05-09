حضرموت.. تنفيذ حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض بمديرية ثمود

شهدت مديرية ثمود بحضرموت خلال اليومين الماضيين، تنفيذ حملة رش ضبابي لمكافحة انتشار البعوض بكثافة، وذلك من قبل إدارة الصحة العامة والسكان بالمديرية.

وبحسب مصادر محلية جرى تنفيذ الحملة من قبل فريقين ميدانيين الأول قام بالرش الضبابي بين مساكن المواطنين، فيما قام الفريق الثاني برش أماكن تجمع المياه الراكدة كوقاية أولية.

يذكر أن الحملة جاءت في إطار الحرص على سلامة المواطنين من حدوث أمراض وبائية خاصةً حمى الملاريا والضنك.

يأتي هذا فيما حضر التدشين عدة شخصيات على رأسهم مدير إدارة الصحة العامة والسكان بالمديرية يعقوب بامؤمن، ومدير أمن مديرية ثمود الرائد أنيس التميمي.