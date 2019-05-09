أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 9 مايو 2019م، وهي كالتالي: تعرف على أسعار الخضروات في أسواق صنعاء اليوم الخميس قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في مأرب الهلال الاماراتي يدشن حملة "إفطار صائم" الامارات تعيد الحياة الاقتصادية إلى مدينة المخا وصول أرتال عسكرية ضخمة إلى الضالع للمشاركة في طرد مليشيا الحوثي قائد قوات التحالف العربي يزور جبهة صعدة مليشيا الحوثي تهدد الملاحة الدولية وذلك تنفيذاً لأوامر الحرس الثوري تعز.. قتلى من المليشيا خلال مواجهات في مفرق الوازعية صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في رازح "رايس ووتش" تحمل الحوثيين مسئول انفجار أدى إلى مقتل عدد من الطلبات بصنعاء Advertisements قصة محزنة.. مصور صحفي فقد عمله وتحول إلى بائع أكياس بلاستيكية في الشوارع حضرموت.. حركة تجارية واستقرار أمني وتنظيم لحركة السير بالمكلا في رمضان استنفار حوثي في صنعاء بعد هزائم الضالع مركز سلمان يدفع بمساعدات غذائية في محافظة البيضاء وعشر محافظات أخرى مليشيا الحوثي تعزز من مشروعها الطائفي والتغلغل في مفاصل الدولة كساد غير مسبوق في أسواق مدينة تعز نتيجة حصار المليشيا.. فيديو صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في محيط مركز كتاف المليشيا تحول أحد أكبر جامعات اليمن إلى مقبرة الضالع.. ألوية العمالقة تطرد الحوثيين من مواقع مهمة في تورصة انفجار مخازن أسلحة للمليشيا في الحديدة قرب مناطق سكنية

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