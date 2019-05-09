صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في محيط مركز كتاف

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقال شهود عيان إن المقاتلات الحربية استهدفت مواقع للمليشيا الحوثية في محيط مركز مديرية "كتاف والبقع" شرقي المحافظة. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المديرية لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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