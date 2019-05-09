مركز سلمان يدفع بمساعدات غذائية في محافظة البيضاء وعشر محافظات أخرى

دفع مركز سلمان بمساعدات غذائية في محافظة البيضاء و عشر محافظات يمنية اخرى.
وخلال التدشين الذي حضره وكيل أول محافظة البيضاء الشيخ خالد احمد عبد ربه العواضي ، وعضو مجلس الادارة بشبكة النماء عبدالكريم الضمري تم توزيع التمور على المواطنين.
وقد استمع وكيل المحافظة من مدير المشاريع في الشبكة لطف الغباري الى تفاصيل المشروع، وعملية توزيعه في المحافظات.
وعبر الشيخ العواضي عن بالغ شكره وامتنانه لمركز الملك سلمان على تنفيذ مثل هذه المشاريع والتي أكد انها تسهم في تخفيف معاناة المواطنين، متمنيا مزيدا من الجهود لدعم الشعب اليمني.
من جانبه أكد لطف الغباري أن المشروع عبارة عن 3000 طن من التمور، و يستمر طوال العام ، وينفذ عبر مراحل مختلفة.
وأشار الغباري الى أن المشروع يستهدف عشر محافظات وهي ( أبين والبيضاء، والضالع، والحديدة والجوف وعمران، ومأرب وشبوة وصنعاء وتعز).
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