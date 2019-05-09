استنفار حوثي في صنعاء بعد هزائم الضالع

أكدت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أعلنت الاستنفار والتعبئة العامة في صفوف عناصرها بصنعاء، وذلك عقب الهزائم التي منيت بها في شمال الضالع.
ولفت المصادر إلى أن الميليشيات الانقلابية سيرت عدة مركبات عليها مكبرات للصوت في شوارع صنعاء، لمطالبة الأهالي والسكان للالتحاق بجبهات القتال، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، اليوم الأربعاء.
يذكر أن الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في اليومين الماضيين، في جبهات القتال في الضالع.
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