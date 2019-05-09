شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طائرات ضخمة تهبط الان في مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان ان طائرات كبيرة وصلت مطار العاصمة صنعاء قبل قليل لكنها غير تابعة للتحالف العربي

ورجح بعض الأهالي الى ان الطائرات قد تكون للأمم المتحدة .

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