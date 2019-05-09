شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالفيديو تعرض نجران السعودية للاجتياح (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع إخبارية سعودية عدة مقطعا مصورا لعملية اجتياح واسعة تتعرض لها مدينة نجران في السعودية. وأظهر مقطع فيديو المتناول، اجتياح حشرة الجراد لمنطقة نجران بأعداد هائلة. ووصلت أسراب الجراد الصحراوي بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية إلى عدد من مناطق في اليمن أيضًا. Advertisements

والجراد هي حشرات من رتبة مستقيمات الأجنحة، يوجد ما يزيد على 20,000 نوع من الجراد في العالم، ويعتبر الجراد نوعا من حشرات الجنادب التي تمتلك أرجلا خلفية قوية تساعدها على القفز، ويطلق على الاثنين معًقيقي،، وهناك ما يقرب من 18,000 نوع من الجندب في العالم، وهي حشرات آكلة للنبات تستطيع القفز إلى 20 مرة أطول من جسمها.

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