«شاهد».. فتاة سعودية جريئة تتبادل “القُبل” مع شاب في الشارع!!

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عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو “فاضح” لفتاةٍ سعودية في المرحلة المتوسطة تقف بجانب سيارة وتتبادل القبل الساخنة مع سائقها، ما أثار عاصفةً من التعليقات الساخطة.

ويظهر في مقطع الفيديو طالبة ترتدي النقاب وتقف بجانب سيارة متوقفة لتحاور سائقها قبل أن تدخل رأسها من شباك السيارة، بينما تمر سيارات أخرى وطالبات بالقرب منها كما يظهر في التصوير الذي تم من مكان قريب.



واطلق السعوديون هاشتاغ (#سربوت_يبوس_طالبة_متوسط)، على “تويتر”، مطالبين بالتحقيق الرسمي في الحادثة، ومعبرين عن غضبهم من جرأة الفتاة.



واعتبر آخرون أن ما جرى هو بسبب غياب هيئة الأمر بالمعروف التي قلصت السعودية صلاحياتها.



وشكك آخرون في حقيقة الفيديو المتداول.



يعتذر موقع "الخليج 365" عن نشر الفيديو..



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.