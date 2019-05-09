أول دولة خليجية تتعرض للانهيار .. وثلاث دول تهب لانقاذها من السقوط

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عدن - ياسمين التهامي - حكومة البحرين، الدفعة الأولى من المساعدات الخليجية، التي أقرتها 3 دول خليجية، وهم السعودية والإمارات والكويت لدعم المنامة، منذ العام الماضي. وقالت وكالة "رويترز" إن حكومة البحرين، أصدرت، بيانا، قالت فيه إن المملكة تلقت 2.3 مليار دولار في 2018 وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب الاتفاق مع حلفائها الخليجيين. وبحسب بيان الحكومة، فإن المنامة تسعى لخفض عجز الموازنة من 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 3.4 بالمئة في 2019، على أن ينخفض إلى 2.1 في المئة في 2020. ومن المقرر أن تحصل البحرين على مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليونا في 2023. واتفقت السعودية والكويت والإمارات، العام الماضي على تقديم عشرة مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية. وتعكف البحرين على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022



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