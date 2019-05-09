شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الإطاحة برئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي وصدور بيان هام "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشب خلاف جديد داخل المجلس الاعلى للحراك الثوري أدى الى الاطاحة برئيسه فؤاد راشد وتجميد صلاحياته .

وبحسب بيان لها اعلنت دائرة الرقابة والتفتيش في المجلس تجميد صلاحيات رئيس المجلس فؤاد راشد وايقافه لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت الدائرة في بيانها جملة من الاسباب التي قالت انها تقف وراء تجميد صلاحيات راشد.

وفيما يلي يعيد ""الخليج 365" " نشر نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الأعلى للحراك الثوري...

الرقابة والتفتيش

البيان رقم (2)

رجوعا للبيان رقم (1) الذي اصدرته الرقابة والتفتيش بتاريخ..السادس من مايو 2019م حول الخروقات والتجاوزات التنظيمية والسياسية والمالية التي قام ومازال يقوم بها رئيس المجلس المكلف الاخ فؤاد راشد ومالها من سلبيات ادت الى استنكار وعدم رضاء وقبول من قبل قيادات المجلس وقواعده خصوصا قراراته التعسفية والمزاجية منها...

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1) قرار الغاء المكتب التنفيذي، وتجميد عضوية رئاسته باسلوب فج ممايعني تعطيل العمل التنفيذي لكافة مكاتب المجلس في المحافظات والمديريات دون مراعاة ان المكاتب التنفيدية هي الاطار المسير لتنفيذ اعمال المجلس...

2) تجميد قيادات علياء دون مسوغ قانوني وانتحال دور الرقابة في فرض عقوبات..

3) الرفض القاطع عن الحديث في الأمور، المالية واظهار جهات الدعم وما يتم استلامه من مبالغ باسم المجلس وعدم تنشيط عمل الدائرة المالية وفتح اي حسابات مصرفية باسم المجلس وهو امر خطير له تداعياته وعواقبه الوخيمة وفتح الباب للتصرف الشخصي والمزاجي بتلك المبالغ التي تؤكد الصرفيات المرئية والمتسترة بانها مبالغ ضخمة..

ان رفض الرئيس المكلف فواد، راشد المثول امام الرقابة والتفتيش بموجب الإحالة للتحقيق كما اكد البيان (1) المبني على اللائحة وقرار الانشاء وذلك من خلال تكليفه الناطق الرسمي الاخ محمد الحضرمي برفض ماجاء في البيان عليه تقرر الرقابة والتفتيش مايلي :---

1) رجوعا الي البند، (ب) من تسلسل العقوبات والذي ينص على تجميد، عضوية المحال للمساءلة القانونية في القضايا الجسام الي، فترة اقصاها (3) ثلاثة شهور، وادناها شهر واحد

قرر....

1) تجميد، صلاحيات ومهام الاخ رئيس المجلس المكلف فواد مفتاح راشد فترة (3) ثلاثة اشهر من تاريخه.. وبذلك يعتبر تعامله مع اي جهات داخلية وخارجية غير شرعي وتعامل لا يترتب عليه اي التزام او خلافه للمجلس تجاه الغير..

2) دعوة المكتب التنفيذي، والهيئات للاستمرار في مهامها..

3) دعوة الهيئات والقيادات العليا في المجلس وكذا قيادات المحافظات والمديريات لإجتماع طارئ للوقوف على هذه المستجدات واتخاذ الاجراءات المناسب لتسيير اعمال المجلس..

صادر عن الرقابة والتفتيش بالمجلس الاعلى للحراك الثوري.