شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أكبر شخصية نضالية في جنوب اليمن يقود جماعة الحوثي للسيطرة على الضالع (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر حوثية ان من يقود معركة الضالع اللواء جهاد علي عنتر الجدير بالذكر ان علي عنتر ابرز الرموز النضالية في جنوب اليمن

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