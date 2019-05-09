شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات الحوثية تغلق كبرى شركات الاتصالات في العاصمة صنعاء وتطرد موظفيها "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلقت مليشيات الحوثي الانقلابية مبنى شركة سبأفون للاتصالات بصنعاء، وطردت موظفيها وأبقت فقط على الإدارات المهمة.

وقالت مصادر في سبأفون" إن السلطات القضائية الحوثية طردت الموظفين، الخميس الماضي، وأغلقت الشركة باستثناء بعض الإدارات الهامة التي تركتها تعمل لكي تستمر خدمة الاتصالات".

وأضافت المصادر، إن المليشيات عينت مشرفين حوثيين على الشركة، وطالبت بوجوب وصول كل إيرادات الشركة إليهم، وأن لا يتم توريد أي مبلغ إلى الخارج وضرورة معرفتهم بكل ريال يصرف ولمن يصرف.

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وكشفت عن عزم القضاء إيقاف رواتب كبار مديري الإدارات في تركيا والأردن والشركاء المحليين والدوليين.

وقالت إن الشركة لليوم وهي مغلقة، وإن هناك تحقيقاً يجرى مع نقابة الموظفين ومحامي الشركة والقضاء.

وكانت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء بناءً على طلب من مصلحة الضرائب أمرت بحجز أموال شركة "سبأفون للهاتف الخليوي" المنقولة وغير المنقولة، وإيراداتها وأرصدتها لدى المصارف والشركات ووكلائها تحت ذريعة ديون ضريبية مستحقّة قدرها 2.114 بليون ريال (3.7 مليون دولار).