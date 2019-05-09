شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة جديدة تهز التجار اليمنيين من دبي (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء غير مؤكدة عن احتراق شحنه سيارات ممولكة لتجار يمنيين في دبي، كانت في طريقها لليمن. وقالت الانباء، أن مئات السيارات التي تعود ملكيتها لتجار من أبناء محافظة شبوة، احترقت في اشتعال نيران بميناء دبي. حتى الآن لم نحصل على تأكيد رسمي بالحادثة

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