شكرا لقرائتكم خبر عن في سابقة وظاهرة خطيرة.. لص يسرق فتاة في احد شوارع المنصورة بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سابقة خطيرة في مدينة عدن قال سكان محليون وشهود عيان ان لصا على متن دارجة نارية قام مساء اليوم الاربعاء بسرقة شنطة فتاة في احد الشوارع الفرعية بمديرية المنصورة وسط عدن.

واضاف شهود العيان ” ان سارق أقدم على سحب شنطة الفتاة فور مروره من جانبها في الشارع المؤدي لمستوصف حويلات من جهة ريمي، ولاذ بالفرار دون رقيب او حسيب.

وناشد الشهود الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لمحاسبة المتورطين ، وتنفيذ اقصى العقوبات على اللصوص ، وذلك للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، التي باتت تثير إستياء المواطنين.