شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن مأرب يطلق النار على ضابط ويصيبه بجروح خطيرة لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب ضابط أمن برتبة رائد، الأربعاء، بنيران مدير أمن مأرب العميد عبدالملك المداني، على خلفية مطالبة الضابط بحقوق الشهداء.

وقالت مصادر أمنية إن مدير أمن مأرب عبدالملك المداني وأفراد حراسته أطلقوا نيران أسلحتهم على الرائد عادل مبخوت الصيادي، مدير قسم شرطة الثورة، داخل مبنى إدارة الأمن، عقب مطالبته بحقوق أفراده الشهداء لدى إدارة الأمن.

وأوضح أن العميد المداني ومرافقيه تهجموا بشتائم وألفاظ نابية على الرائد عادل مبخوت الصيادي مدير قسم شرطة الثورة على خلفية مطالبته بتسليم مستحقات أحد الشهداء.

وأضاف، إن الصيادي ذهب إلى منزل المداني للمطالبة بالمستحقات لكنه فوجئ بإطلاق الرصاص المباشر على سيارته التي كان على متنها من قبل مدير الأمن وأفراد حراسته.

وأشارت مصادر إلى أن الرائد الصيادي أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الهيئة بمدينة مأرب كما أصيب نجل مدير الأمن واثنان من حراسته.

ويشكو منتسبي أمن مأرب من ممارسات تعسفية يقوم بها مدير أمن المحافظة المعين من قيادات حزب الإصلاح، ويتهمونه بإيقاف مستحقاتهم المالية لثلاثة أشهر على التوالي، بعد أن أودعتها وزارة الداخلية إلى حساباتهم في مصرف الكريمي، إلى جانب الاستيلاء على مخصصات الإعاشة الغذائية الخاصة برمضان.

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