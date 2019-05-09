إعلان هـــــام من منفذ الوديعة .. والسعودية تمنع حاملي هذه الجوازات اليمنية من دخول أراضيها

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مدير عام ميناء الوديعة البري ، مطلق الصعري، عن تعليمات جديدة بشأن الجوازات اليمنية وصلاحيتها.





وقال الصعري في حديث تلفزيوني ﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺗلقت ﻗﺮﺍﺭﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴـة.





وأضاف : توصلن اإلى حل جزئي يقضي بالسماح لجميع اليمنيين الحاملين لجواز تأريخ ﺇﺻﺪﺍﺭه في 2015/8/1 ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺣﺘﻰ 2019 ﻡ ويمتلكون ﺗﺎﺷﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻭﻋﻮﺩﻩ ‏( ﺇﻗﺎﻣﺔ ‏) ﻭﺟﻮﺍﺯﻫﻢ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ‏( ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ‏) ﺍﻭ ﻣﻤﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻨﺴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ .





ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻟﺼﻴﻌﺮﻱ ﺍﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮﻫﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 2015/8/1 ﻡ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺗﺎﺷﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻭﻋﻮﺩﻩ ‏( ﺇﻗﺎﻣﺔ ‏) ﻭﺟﻮﺍﺯﻩ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ‏( ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ‏) ﺍﻭ ﻣﻤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﺍﻳﻀﺎ.

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