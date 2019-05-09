فرنسا تبدأ بشحن أسلحة جديدة للسعودية من اجل قصف اليمنيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باريس

تسعى فرنسا إلى تسليم دفعة من شحنة أسلحة للسعودية رغم الانتهاكات التي ارتكبتها بحق اليمنيين منذ بداية عدوانها على اليمن

واعترفت وزيرة الجيوش الفرنسية “فلورنس بارلي” بأن بلادها تعتزم تحميل شحنة أسلحة للمملكة، معتبرة أنها لا تملك “أي دليل” على استخدام الأسلحة الفرنسية المرسلة إلى المملكة في الحرب الطاحنة التي تخوضها في اليمن.

وأثارت تصريحات “بارلي” ردود فعل منظمات غير حكومية، اعتبرت أن تصريحات الوزيرة تظهر إصرارا على مواصلة نقل الأسلحة إلى السعودية، رغم مخاطر أكيدة بإمكان استخدامها ضد مدنيين.

وجاءت تصريحات “بارلي” في معرض ردها على سؤال حول سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع” التي توقفت قبالة ميناء لو هافر (سين ماريتيم) الأربعاء، بحسب إذاعة “مونت كارلو”.

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وقالت الوزيرة الفرنسية إن السفينة السعودية ستبدأ الأربعاء تحميل أسلحة، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل حول نوع وحجم هذه الأسلحة.

ويفترض أن تتسلم السفينة السعودية “ثمانية مدافع من نوع كايزار”، وفقا لما ذكره موقع “ديسكلوز”، الذي أشار إلى أن تلك المدافع يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن.

وطالبت 9 منظمات غير حكومية بينها مرصد التسليح بـ”تشكيل لجنة برلمانية دائمة لمراقبة بيع الأسلحة كما في السويد والمملكة المتحدة وهولندا”.

ودعت كذلك منظمة العفو الدولية إلى “تعليق” عمليات النقل “بهدف التأكد من أن ما يتم نقله هو مدافع كايزار”.