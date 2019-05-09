شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جماعية مفاجئة لوزراء هذه الحكومة بالكامل (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم جميع وزراء الحكومة الأردنية, اليوم الأربعاء, استقالاتهم تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وذكرت وكالة الإنباء الرسمية أن “الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة, عمر الرزاز”.

وأوضحت ان “رئيس الوزراء طلب الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة”.

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ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن “التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها”.

والتعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 حزيران/يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الاول في 11 تشرين الاول/اكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الاربعين مليار دولار.