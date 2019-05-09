شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل المتسابقة ريهام المختاري إلى المرحلة الثالثة من مسابقة "المبتكر اليمني" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - ماجد واصل

تأهلت المتسابقة ريهام عبده المختاري إلى المرحلة الثالثة من المسابقة الوطنية " المبتكر اليمني " التي تقيمها وتتبناها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان المبارك وتبث عبر قناة اليمن الفضائية .

جاء تأهل المتسابقة إلى الدور الثالث عن ابتكارها " جهاز غسيل كلى منزلي " بعد منافسة شديدة بينها وبين كل من المتسابق علي محمد عبد الله حقلان الذي شارك بجهاز " طباعة نسيج بجميع أنواعه " والمتسابق أصيل سمير علي المصباحي الذي شارك بجهاز " روبوت إطفاء الحرائق عن بعد " .

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وأشادت لجنة التحكيم للمسابقة المكونة من عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي ونائب عميد كلية الهندسة بجامعة إب الدكتور حاتم الدعيس والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الصناعات الصغيرة أحمد حمزة وعميد المخترعين اليمنيين محمد العفيفي بمشاركة المتسابقين الثلاثة وابتكاراتهم المتميزة والتي ستسهم في عملية التنمية .

وكان المتسابقون عرضوا خلال المسابقة التي تقام على قاعة خليجي عشرين بالعاصمة صنعاء وبحضور جماهيري كبير ابتكاراتهم وقدم كل منهم شرحاً عن ابتكاره وفكرة وأهمية المشروع وآلية التنفيذ.

كما شهدت المسابقة التي تتواصل يومياً طيلة شهر رمضان المبارك تقديم أسئلة ومسابقات للجمهور وتقديم عشر جوائز مالية للفائزين مقدمة من وزارة الصناعة والتجارة .

يذكر أن 60 متسابقاً يتنافسون في هذه المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية " المبتكر اليمني " بعد أن تأهلوا من المرحلة الأولى من أصل 300 متسابقاً حيث ستتم التصفيات لاختيار 10 مشاريع تكرم من قبل الوزارة بالجوائز التشجيعية وهي عبارة عن ثلاث سيارات للفائزين الثلاثة الأوائل وسبع جوائز من الرابع وحتى العاشر قيمة كل جائزة 500 ألف ريال لكل منهم فيما سيحصل كافة المشاركين على شهادات تقدير ودروع خاصة من الوزارة وستعرض جميع المشاريع في المعرض الرابع للاختراعات الذي ستنظمه الوزارة لتسويق الاختراعات وتشجيع المخترعين والباحثين على عرض اختراعاتهم للجمهور.