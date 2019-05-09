شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : عشرات الحوثيين يقعون في فخ القوات الجنوبية بينهم خبراء وضباط قناصة وغنائم كبيرة "تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية في القوات الجنوبية وأخرى في المركز الإعلامي لجبهات الضالع لـ"يمن الغد" وقوع أعداد كبيرة من مليشيات الحوثي بينهم خبراء وقناصة في فخ المقاومة الجنوبية شمال الضالع.

وقالت مصادر : ان عدد كبير وقعوا في الأسر بينهم قناصة وتم اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة".

وأضافت المصادر "أن عدد كبير من الميليشيات الانقلابية قتلوا بينهم اثنين قناصة، وتم أسر اثنين قناصة آخرين برتبة نقيب من ابناء سنحان، واغتنام اسلحة من بينها 4 قناصة حرارية حديثة كانت بحوزة عناصر الميليشيات الحوثية اثناء محاولة تسللهم الى اسفل نقيل الشيم غرب منطقة مريس بمحافظة #الضالع".

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