شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : عشرات الحوثيين يقعون في فخ القوات الجنوبية بينهم خبراء وضباط قناصة وغنائم كبيرة "تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية في القوات الجنوبية وأخرى في المركز الإعلامي لجبهات الضالع لـ"يمن الغد" وقوع أعداد كبيرة من مليشيات الحوثي بينهم خبراء وقناصة في فخ المقاومة الجنوبية شمال الضالع.
وقالت مصادر : ان عدد كبير وقعوا في الأسر بينهم قناصة وتم اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة".
وأضافت المصادر "أن عدد كبير من الميليشيات الانقلابية قتلوا بينهم اثنين قناصة، وتم أسر اثنين قناصة آخرين برتبة نقيب من ابناء سنحان، واغتنام اسلحة من بينها 4 قناصة حرارية حديثة كانت بحوزة عناصر الميليشيات الحوثية اثناء محاولة تسللهم الى اسفل نقيل الشيم غرب منطقة مريس بمحافظة #الضالع".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : عشرات الحوثيين يقعون في فخ القوات الجنوبية بينهم خبراء وضباط قناصة وغنائم كبيرة "تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.