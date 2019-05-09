شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء ”حوثي، سلفي” في صنعاء، و”المشاط” يتراجع عن قرار أغضب جميع اليمنيين! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس مجلس الانقلابيين بصنعاء مهدي المشاط، قيادات سلفية، موالية للانقلاب وناقش معهم جملة من القضايا التي تهم الجانبين. ووجه المشاط، بعدم اعتراض أي مسجد ترفع فيه صلاة التراويح عبر مكبر الصوت ” ما دام الذي يتلى هو كتاب الله عز وجل والدعاء”. وقال القيادي في حزب الرشاد السلفي محمد طاهر أنعم، أن المشاط أكد له وللحاضرين في مجلس جمعه به، أنه أصدر توجيهات قبل شهر رمضان، بعدم اعتراض أي مسجد ترفع فيه صلاة التراويح “ما دام الذي يتلى هو كتاب الله عز وجل والدعاء”، مشيرا أن تصريح المشاط جاء ردا على طرح محمد أنعم حول قيام بعض الشباب في وزارة الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في صلوات التراويح. الجدير بالذكر ان جماعة الحوثي تمنع فتح مكبرات الصوت حالياً في صلاة التراويح

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