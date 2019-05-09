شكرا لقرائتكم خبر عن غالب : الحكومة الشرعية أعلنت انتهاء التحالف العربي في اليمن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد المحلل السياسي المحامي والقيادي في الحراك الجنوبي المحامي يحيى غالب الشعيبي، أن الحكومة الشرعية اليمنية، أعلنت انتهاء التحالف العربي في اليمن.

وقال في تغريدة له عبر " تويتر" أن الشرعية اعلنت بشكل ضمني انتهاء التحالف العربي باليمن.

وأضاف ‏قوى الشرعية تعلن (ضمنيا) عن انتهاء عاصفة الحزم من خلال خطابات قادتها ضد دول التحالف ومطالبهم باعادة النظر بالشراكة مع التحالف .

ومضى يقول وظهور مشروع أحزاب سيئون بوضوح العودة الى عدن وليس صنعاء، وهو ما نشره اليدومي وأكده البركاني الذي يتزامن مع حشود عسكرية نحو الجنوب، وتسليم جبهات الشمال للحوثي .

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