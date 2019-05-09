شكرا لقرائتكم خبر عن عقب معارك عنيفة .. إعدامات ميدانية للأسرى في الضالع (الأسماء والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل ضابط في القوات الحكومية بمعارك عنيفة دارت مع مليشيا الحوثي بمديرية قعطبة في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وبحسب مصدر عسكري فإن القائد الميداني وأحد ضباط اللواء الرابع احتياط النقيب إسماعيل بلغيث قتل صباح الثلاثاء بنيران مليشيا الحوثي وقتل جندي آخر يدعى ناجي علي محمد الوجيه، في الوقت الذي سقط سبعة قتلى وعدد من الجرحى في صفوف الحوثيين.

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وتحدثت مصادر أخرى بأن الضابط بلغيث وقع أسير مع جندي آخر يدعى صدام الجماعي وتم تصفيتهم عقب أسرهم من قبل مليشيا الحوثي.

واندلعت مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية في مناطق حمر شمال مديرية قعطبة بالضالع واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتمكنت القوات الحكومية من تحرير تبة "وعل" و"القرنعة" والتوغل في مناطق "حمر" بعد يوم من تحرير قرية "قردح"، عقب تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات الحكومية إثر هجمات حوثية مكثفة خلال الأسابيع الماضية للمليشيا في عدد من الجبهات بمحافظة الضالع وإحراز تقدم ميداني يهدد إنجازات ميدانية سابقة لقوات الحكومة اليمنية.