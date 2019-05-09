شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد مفاجئ للإمارات على الحكومة الشرعية ووكالة رويترز حول سقطرى "تفاصيل حاسمة" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - سخر مسئول اماراتي بارز من الاخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية ونقلتها وكالة رويترز مفادها "ان الحكومة اليمنية اتهمت الامارات بنقل جنود انفصاليين إلى سقطرى".. وهي الاخبار والمزاعم التي نفاها وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وقال قرقاش في تغريدة على صفحته بتويتر أ رصدها محرر"يمن الغد": رويترز نقلت اتهام الحكومة اليمنية للإمارات بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة نائية في بحر العرب هذا الأسبوع.. من الأخبار الكاذبة التي رأيتها اليوم".