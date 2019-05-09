شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة. إهانة للشعب اليمني من قبل دولة الإمارات ... شاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

آثار صورة تم تداولها في نطاق واسع عبر منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة جدلا واسعا يظهر فيها كوبون وزعته منظمة الهلال الأحمر الإماراتي فيه مسجل 10 أقراص روتي للمواطنين .

حيث علق الناشط محمد محسن الحقب قائلا دولة المؤامرات العربية المتحدة تبدء توزيع كوبونات الصدقات لإستلام عشرة روتي خلال شهر رمضان بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي .



وتابع بالقول على أبوكم لعنة الله قبل الإفطار وبعد الافطار وبعد العشاء ووقت الألم يا عيال ابن ستين كلب .



فيما قال ناشطون آخرون هذا ليس أسلوب أن يتم التوزيع بهذه الطريقة المهينة . مضيفين انها إهانة بحق الشعب اليمني من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الهلال الأحمر الإماراتي.

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فيما الصحافي أنيس منصور قال اخذوا البحر والساحل والمطار والجزر والميناء ويتبرعون لنا 10 أقراص روتي وعليه سند استلام وتسليم وختم وبصمة وتفاصيل المنطقة والتاريخ والسند ثلاث نسخ للمستفيد ونسختين لهم ونسخة تروح ابوظبي.



وواصل بالقول عن الهلال الاحمر الاماراتي اتحدث

اللعنة قبل الافطار وبعده وأثناء قيام الليل والوتر والقنوت والفجر