شكرا لقرائتكم خبر عن لم تتمكن من الوصول إلى عدن... الكشف عن مصير قوات الحماية الرئاسية بعد انسحابها من الضالع .. وصحفي بارز ينفرد بـ(رواية جديدة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق ان قوات الحماية الرئاسية لاتزال حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء عالقة في مواقعها بقعطبة وهناك وساطات لضمان سلامة خروجها الى عدن.

واشار بن لزرق في نشر على صفحته بالفيسبوك بعنوان "الرواية الصحيحة لما حدث في الضالع" الى انه بعد اكثر من عشرين اتصال وتقصي لحقيقة ماحدث في الضالع فجر اليوم الاربعاء 8مايو 2019 استطيع ان اقول ان ماحدث هو التالي:

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وصلت قوات الحماية الرئاسية الى مدينة قعطبة قبل حوالي 5ايام وتمركزت كمؤخرة داخل مبنى ادارة الامن في قعطبة.

كان مبنى الامن قد انسحبت منه قوات اللواء 33مدرع عقب هجوم واسع للحوثيين قبل اكثر من اسبوع.

انقسمت قوات الحماية الى قسمين قسم متقدم لخوض المواجهات مع الحوثيين وقسم متأخر-غرفة العمليات-مقر ادارة الامن في قعطبة.



فجر اليوم وصلت قوات من الحزام الى المواقع التي حررتها قوات الحماية الرئاسية باطراف قعطبة وطُلب من قوات الحماية الرئاسية الانسحاب من موقعها وتسليمها لقوات الحزام.

ابلغ قادة قوات الحماية الرئاسية قوات الحزام انهم لم يتسلموا اي اوامر تقضي بالانسحاب وتسليم المواقع.

تطور الخلاف بين الجانبين الى اشتباكات مسلحة.

في قعطبة وصلت قوة من الكتيبة السابعة في اللواء33مدرع الى مقر ادارة الامن وطلبت من قوات الحماية الرئاسية مغادرة المبنى بحجة انها هي من كانت تتمركز فيه وجاء الرد مشابها لتندلع اشتباكات بين الطرفين.

بعد وساطات تم اقناع القوة المتمركزة في مبنى ادارة الامن بالانسحاب.

انسحبت القوة في طريقها الى عدن لكنها تعرضت للاعتراض من قبل قوة من الحزام طالبت قوة الحمايةالرئاسيةبتسليم اسلحتها والاطقم والتوجه صوب عدن كافراد وهو ماقوبل بالرفض لتندلع اشتباكات بين الطرفين قتل على اثرها 2من جنود الحزام وفرد من الوية الحمايةالرئاسية.

واصلت القوة لاحقا طريقها الى عدن.

حتى الساعة السادسة من مساء الاربعاء لاتزال القوة الاخرى من الحماية الرئاسيةعالقة في مواقعها بقعطبة وهناك وساطات لضمان سلامة خروجها الى عدن.

الادعاءات بان قوة من الحمايةالرئاسيةحاولت فك اسرى حوثيين ادعاءات غير صحيحة بالمطلق.

وختم بن لزرق منشوره: هذه الرواية على مسؤوليتي الشخصية.