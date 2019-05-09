مسؤول سعودي: حربنا في اليمن ستطول

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

اشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السعودي صدقة يحيى فاضل، الى أن الحرب على اليمن ستطول، معلناً في الوقت ذاته إن “أزمة السعودية والإمارات والبحرين مع قطر تتجه إلى الحل وإنهاء الأزمة” ضارباً بعرض الحائط بمصر التي تشارك في التحالف على قطر.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية أنه “قد يكون هذا من باب التمني ولكن هناك بعض المؤشرات التي توحي بأن الأزمة في طريقها للحل وبالشكل الذي يرضي كافة الأطراف”.

وحول العدوان الذي تقوده بلاده على اليمن، وهل هناك مؤشرات قريبة للحل، قال فاضل: “نتمنى أن تنتهي الحرب في اليمن الآن وليس غدا، لكن المؤشرات على الأرض توضح أن هذه الحرب ستطول وهذا أمر مؤسف ولكنها حقيقة”.