شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل السرقة المفاجئة التي قام بها المبعوث الأممي غريفيث في صنعاء وأخفاها في طائرته وكشفها مدير قناة العربية في اليمن يوم أمس (مستجدات) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اتهم مدير مكتب قناة العربية، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بسرقة أثار اليمن.

وأشار الإعلامي حمود منصر، على صفحته بالفيسبوك أن غريفيث يزعم السعي لإحلال السلام، لكنه يسرق تاريخ أمة عمرها خمسة الاف سنة. وتتعرض اثار اليمن لنهب وسرقة من قبل عصابات منظمة زادت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة.

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