ورد الان ...بشرى سارة لليمنيين .. من قلب العاصمة السعودية الرياض

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، الأربعاء 8 مايو/أير، انتهاء الاشكاليات الطارئة في موضوع الجوازات، في منفذ الوديعة البري، وتحديد الجوازات المعتمدة.

وأكدت السفارة في بيان لها "معالجة المشكلة، بجهود من وزارة الخارجية اليمنية، وبجهود مشتركة من قبل السفارة بالرياض، حيث صدرت (الأربعاء) التعليمات ذات الصلة إلى المنفذ، بمعالجة الإشكالات الطارئة في موضوع الجوازات".

ووفقا للبيان، فإنه قد تم معالجة الاشكاليات في المنفذ، وذلك على اساس إعتماد كافة الجوازات التالية:

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(1) الجوازات الصادرة ماقبل 1 أغسطس 2015م من كافة مراكز الإصدار بالنسبة لحاملي تأشيرات العمرة والزيارة (بإستثناء الجوازات المعمم عليها).

(2) الجوازات الصادرة بعد 1 أغسطس 2015م من مراكز الإصدار التابعة للحكومة الشرعية والسفارة بالرياض والقنصلية العامة بجدة والخارج للأخوة المقيمين في المملكة ممن سبق لهم التنقل والسفر بموجب تأشيرات الخروج والعودة .

(3) الجوازات الصادرة بعد ذلك التاريخ من مراكز الإصدار التابعة للحكومة الشرعية وبعثاتها في الخارج.