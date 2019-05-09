شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي سعودي يتطاول على مذيعة الجزيرة غادة عويس .. والجزيرة ترد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الإعلامية المعروفة والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، هجوما ناريا على إعلامي وكاتب سعودي بعد مشادة تويترية نشبت بينهما على خلفية تغريدة لـ”عويس” عن البيان الختامي لمؤتمر “فلسطينيي أوروبا”.

البداية كانت بتعليق الإعلامي السعودي حسين سعد الفراج، على تغريدة غادة عويس حيث تطاول عليها وسبها قائلا:”ما أضاع فلسطين وأهلها إلا هذا الكلام الفارغ، وما دام محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ليس لهم علاقه بالقرار الفلسطيني ليش كيل التهم والشتائم والتخوين للسعودية والإمارات، فعلا كذب مكشوف وحقارة عارية، الله يلعنكم وشكالكم من عرب وفلسطينيين.”

لترد عليه مذيعة “الجزيرة”:”لا أعرف من هو حسين سعد الفراج إنما حسابه موثق ومكتوب فيه انه كاتب سعودي، وهو عار على هذه الجنسية وعار على هذه الأمة.”

وتابعت في هجوم عنيف:”لذا لن أعتبره سعوديا ولا عربيا ولا كاتبا إنما ذبابة يستعين به أسياده من حكام مستبدين متصهينين والأنكى فاشلين، لكي يشتموا كل معارض لهم وكل مقاوم لاسرائيل.”

وعاد “الفراج” الرد متطاولا عليها وعلى قناة “الجزيرة”:”انتي لاتعرفيني لكن انا وكل السعوديين نعرفك ومعك كل كلاب قناة الجزيرة وكنت متوقع ردك كذبابة لها اسم وشكل ليتبعك هذا الكم من الذباب الذي لم يكتب واحد منهم بإسمه”

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لتصفعه “عويس” برد ناري ألجمه:”ويستمر ذباب مبس بالشتم إنما الجميل انه يعترف ان كل السعوديين يشاهدوننا رغم انه يعتبرنا”كلابا”وعلى فكرة الكلب مخلوق وفيّ دجَن واستأنَس وحظي بلقب”أفضل صديق للإنسان”.أما هذا المنحرف المدعو حسين الفراج فمخلوق سفيه متوحّش لا يمكن الاستئناس بألفاظه القميئة واخلاقه البشعة واسلوبه المقزز”

وتابعت:”وبتعبير آخر: الكلب أفضل منك يا حسين سعد الفراج”

الرد الذي أثار جنون الإعلامي السعودي ودفعه لنشر تغريدة مفبركة لحساب مزور باسم غادة عويس عن ما وصفته التغريدة بـ”جهاد النكاح” ومزاعم أخرى.

الأمر الذي أثار سخرية غادة عويس وردت عليه:”عندما تفبرك لك ذبابة تهمة، أغبط أعداء أسياد هذا المنحرف! فهم أغبى من الغباء، والأحمق ينتهي بأن يسيء لنفسه: انظروا لمستوى مؤيدي ولي عهدالسعودية محمد ابن سلمان المعروف ب #مبس.تخيلوا هذا مستوى أناس تدعي تمثيل أهم دولة عربية واسلامية ! يا حيف!”