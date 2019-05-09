شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام من وزارة المالية بخصوص صرف مرتبات الموظفيين في اهم المؤسسات الاكاديمية بصنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة المالية اليوم الاربعاء، بدء صرف مرتبات الأكاديميين وموظفي الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزير المالية سالم بن بريك، "إن الوزارة بدأت صرف 50 بالمائة من مرتبات الأكاديميين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية، عبر مصرف الكريمي".

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