شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق علي محسن يكشف اليوم عن تنازلات كبيرة ويبشر الجميع بانفراجة قريبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال نائب الرئيس اليمني اليوم الاربعاء بأن الشرعية قدمت العديد من التنازلات رغبة منها في السلام وسهلت لبرنامج الغذاء العالمي الدخول إلى مطاحن البحر الأحمر لتنفيذ الأعمال المطلوبة وبما يسهل الاستفادة من الغذاء الموجود، مشيرا ان الحوثيين لم ينفذوا اي مبادرة من شأنها إثبات حسن نواياهم وحرصهم على الإنسان اليمني.

والتقى نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وجرى خلال اللقاء بحضور وزير الخارجية خالد اليماني، مناقشة المستجدات وفي مقدمتها سير تنفيذ تفاهمات ستوكهولم التي مضى عليها ما يقارب خمسة أشهر دون إحراز أي تقدم يُذكر بفعل العراقيل والصعوبات التي وضعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونوه نائب الرئيس إلى المرونة التي أبدتها الشرعية بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في سبيل تنفيذ اتفاق الحديدة الذي يمثل مرتكزاً أساسياً يمكن بناءً عليه قياس جدية الميليشيا الانقلابية بالانحياز للسلام ووقف مساعيهم في افتعال الحروب وتأجيج الصراعات والاقتيات من وراءها وتعمّد مضاعفة الكارثة الانسانية.

كما أشار نائب رئيس الجمهورية إلى التعنت المستمر للحوثيين والمراوغة في تنفيذ ملف المختطفين والأسرى الذي يمثل ملفاً إنسانياً بحتاً لا علاقة له بالحسابات الأخرى التي يضعها الحوثيون وكان من الضروري إنجازه مع حلول شهر رمضان المبارك ليُحدث انفراجة لدى آلاف الأسر اليمنية التي تتجرع آلام فراق أبنائها.

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ونوه نائب الرئيس إلى رسالة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة ومناشدته لتوجيه نداء للحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامات الجبرية.

وأكد نائب الرئيس في اللقاء بأن رغبة الشرعية الجادة بقيادة رئيس الجمهورية في تحقيق السلام تُقابل بتعنت وصلف حوثي مستمر مع استمرار تصعيدها وتجاوزاتها بحق القرارات الأممية والاتفاقات المحلية.

من جانبه عبر المبعوث الأممي عن تحاياه لرئيس الجمهورية وتهانيه بحلول شهر رمضان المبارك لكل أبناء الشعب اليمني..مثمناً السعي الجاد للحكومة باتجاه تنفيذ تفاهمات ستوكهولم ومنها اتفاقي الحديدة وتبادل الأسرى والمختطفين.

وعبر عن تمنياته سعي الجميع لتنفيذ الاتفاقات بما يسهم في التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني..مطالباً ببذل المزيد من الجهود لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالحديدة والأسرى.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ونائب المبعوث الأممي معين شريم