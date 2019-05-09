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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
آثارت صورة تم تداولها في نطاق واسع عبر منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة جدلا واسعا لا سيما في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال الاماراتي.
ويظهر في الصورة مدى امتهان الامارات المحتلة للجنوب لابناء المحافظات من خلال توزيعها كوبون وزعته منظمة الهلال الأحمر الإماراتي للاسر الجنوبية وفيه مسجل 10 أقراص روتي للمواطنين .
وعلق البعض قائلا دولة المؤامرات العربية المتحدة تبدء توزيع كوبونات الصدقات لإستلام عشرة روتي خلال شهر رمضان بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي .
فيما قال البعض بأن 10 أقراص من الخبز المغمس بالحقارة الإماراتية يساوي ما اخذوه من البحر والساحل والمطار والجزر والميناء دون سند استلام وتسليم وختم وبصمة وتفاصيل السلب.
وقال مغرد: عن الهلال الاحمر الاماراتي اتحدث اللعنة قبل الافطار وبعده وأثناء قيام الليل والوتر والقنوت والفجر
وعلق ناشط : عشرة أقراص خبز بسند وبتمويل من الحمارات
شفتوا دناوه ووساخة ووضاعة أكبر من وضاعة العربان
يلعن أبو خبزكم المغمس بالحقاره
ولا ابقانا الله أن لم نمسح الإمارات عن وجه الأرض ونتخذ عربانها خدم لنا وعبيد
وهذا كلامي والأفعال ستشهد عليها الأيام والسنوات القادمة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. الإمارات تثير غضب الشارع اليمني لهذا السبب !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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