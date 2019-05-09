حكومة المرتزقة تشكو الامارات

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
قال وزير النقل في حكومة المرتزقة، صالح الجبواني إن التحالف السعودي الإماراتي رفض التصريح لطائرات الخطوط الجوية اليمنية بتسيير رحلات إضافية لنقل مواطنين يمنيين من الهند إلى بلادهم.
واستنكر المرتزق الجبواني، في تغريدة على “تويتر”، هذه الخطوة التي اتخذها تحالف العدوان الذي يسيطر على المحافظات الجنوبية.
وجاءت انتقادات الجبواني بعد يوم من انتقادات مماثلة لوزير داخلية المرتزقة أحمد الميسري الذي قال إن مدينة عدن محتلة، وإنه ومسؤولين آخرين يدخلونها بإذن الإمارات.
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