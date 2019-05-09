عودة التوتر من جديد بين فصائل المرتزقة في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز كشفت مصادر محلية في محافظة تعز، عن تصاعد حدة التوتر من جديد بين مليشات حزب الاصلاح وقوات ابو العباس بالمحافظة. وافادت المصادر عن قيام مجاميع مسلحة، يقطع خط ”تعز- عدن“ في منطقة ”البيرين“ بمديرية المعافر منذ عصر امس الاربعاء. وذكرت المصادر، أن ”عشرات السيارات والناقلات عالقة على جانبي الخط ما دفع المواطنين إلى السير مشيا على الأقدام“.

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