شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حول التاشيرات العائلية ....بيان هام صادر عن الجوازات السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، على أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال).

وجاء ذلك ردًا على سؤال عبر ” تويتر ” ، قال فيه: ” السلام عليكم عند فيزا زيارة عائلية من اليمن جددت المرة الأولى والمره الثاني توافق 6 شوال قبلها باسبوع هيكون اواخر رمضان مقفلين الجوازات كيف اجدد؟ ” .

وردت الجوازات قائلة : أهلاً بك ، يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء .سعدنا بتواصلك.