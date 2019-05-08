شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "بالصور والاسماء " محمد البيختي يظهر متباهياً مع قيادات في الشرعية وصلت يوم أمس الى العاصمة صنعاء بعد انشقاقها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ونشر محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين، صوره تجمعه من وسط العاصمة صنعاء، بمعية عدد من القيادات المنضمين لصفوف صنعاء، بعد انشقاقهم عن “التحالف”، وهم التالية أسماؤهم والصفات. من اليمين: 1. عبده حسن السبعة أركان حرب الكتيبة الثالثة اللواء الخامس ما يسمى حراس الجمهورية في الساحل الغربي. 2. احمد ناصر المجنحي قائد الشرطة العسكرية محور الجوف واليتمة. Advertisements 3. معاذ طه الهتاري قائد السرية 3 من الكتيبة الثالثة اللواء الخامس. 4. سعد محمد النمري عمليات كتيبة الصقور هيلان مأرب. وكان المسؤول الإعلامي لما يسمى “حراس الجمهورية”، نفى في وقت سابق، انشقاق قياديين عسكريين وانضمامهما لصنعاء، وهو ما اعتبره ناشطون، بعد صورة البخيتي مع المنشقين، تأكيد توسع دائرة الانشقاقات ونفي ما كان الطرف الآخر قد نفاه.

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